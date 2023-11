Fußball-Schiedsrichter in Zweibrücken attackiert

per Mail teilen

Bei einem Fußballspiel der B-Klasse in Zweibrücken ist ein Schiedsrichter von einem Zuschauer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie den Täter ermitteln kann.

Sonntagnachmittag - Abfiff der Partie zwischen dem SV Ixheim und dem SV Gersbach in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken. Der 48-jährige Schiedsrichter aus dem Saarland verließ das Spielfeld - und wurde wahrscheinlich von einem Fan des SV Gersbach angegriffen.

Denn das Spiel endete 2:2 - die Gäste aus Gersbach hatten sich mehr ausgerechnet und waren als Favoriten in das Spiel gegangen. Der Schiedsrichter hatte während der Partie zwei Spielern des SV Gersbach die rote Karte gezeigt.

Schiedsrichter in Zweibrücken an mehreren Körperteilen verletzt

Als der Schiedsrichter das Spielfeld verließ, stieß ihm ein Zuschauer den Ellenbogen in die Rippen und stellte ihm ein Bein, worauf das 48-jährige Opfer stürzte. Nach Angaben der Polizei wurde der Schiedsrichter am Arm, den Rippen und der Hüfte verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete - allerdings konnte er von einem anderen Zuschauer fotografiert werden. Weil das Foto sehr gut sei, könne er wahrscheinlich bald identifiziert werden, so die Polizei. Sie ermittelt wegen Körperverletzung.

Weiterer Fan benimmt sich in Zweibrücken daneben

Als die Polizei die Fans zu dem Vorfall befragte, beahm sich auch ein 44-jähriger Fan des SV Gersbach daneben. Er provozierte die Beamten und wollte seine Personalien nicht angeben. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten keine Dokumente. Erst als sie ihm weitere Maßnahmen androhten, lenkte er ein und nannte seinen Namen. Er gab an, dass er den mutmaßlichen Täter vom Sehen kenne.