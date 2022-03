Polizei stoppt Deal mit 40 Kilo Marihuana in Winnweiler

Die Polizei hat in Winnweiler im Donnersbergkreis einen großen Drogendeal verhindert. Fünf Personen wurden dabei festgenommen und 40 Kilo Marihuana beschlagnahmt.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, fanden die Ermittler das Marihuana in drei Autos am Bahnhof in Winnweiler. Die fünf Männer, die an dem Geschäft beteiligt gewesen sein sollen, wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Sie stammen nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus Worms und Nordrhein-Westfalen. Ihre Autos wurden beschlagnahmt.

Männer schweigen zu Drogendeal in Winnweiler

Zwei der Beschuldigten bestritten laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe. Sie gaben an, nicht in den Drogenhandel eingeweiht gewesen zu sein. Die anderen drei Männer machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch.