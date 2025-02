Alice Weidel, die Kanzlerkandidatin der AfD, kommt am Samstag zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Kusel. Auch eine Gegendemo ist angekündigt.

Es wird wahrscheinlich ziemlich viel los sein im kleinen Kusel, wenn Alice Weidel (AfD) von Berlin ins westpfälzische Kusel kommt. Nur mit offenen Armen wird sie allerdings nicht empfangen. Denn mehrere Organisationen haben für den Abend zu einer Gegendemonstration auf dem Parkplatz am Roßberg in Kusel aufgerufen, nur unweit von der Fritz-Wunderlich-Halle entfernt. Dort, wo die AfD-Veranstaltung stattfindet. Organisatoren gehen von mehr als 300 Demo-Teilnehmern aus. Schon im Vorfeld hatten Unbekannte den Fußweg zur Fritz-Wunderlich-Halle mit Parolen gegen Rechtsextremismus bemalt. Knapp 700 Menschen kommen laut AfD zur bereits ausgebuchten Veranstaltung in der Halle.

Weidel, Münzenmaier und Monzon kommen nach Kusel

In Kusel leben nur knapp 5.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch was zieht die AfD-Kanzlerkandidatin Weidel in das Örtchen? Der Besuch dürfte für die in Teilen rechtsextreme Partei strategische Gründe haben. Zum einen will Weidel den Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier unterstützen. Er möchte bei den kommenden Wahlen erneut in den Bundestag - und zwar für den Wahlkreis Kaiserslautern . Catalina Monzon kandidiert außerdem für den Kreis Kusel als Landrätin. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten gehen im Kreis ins Rennen, um den noch amtierenden Landrat Rubly (CDU) abzulösen. Die Wahl findet gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 23. Februar statt. Sollte Monzon Landrätin werden, wäre das ein Triumph für die AfD. Bundesweit gibt es bislang nur einen Landrat der Partei - in Thüringen.

"Klare Kante gegen Rechts - Kusel bleibt stabil"

So weit soll es aber nicht kommen, wenn es nach den Veranstaltern der geplanten Gegendemo kommt. Die AfD stehe für Spaltung, Hetze und soziale Kälte. Sie verbreite rassistische und menschenfeindliche Propaganda und greife demokratische Grundwerte an, erklärt Die Linke Westpfalz. Auch andere demokratische Parteien haben ihr Kommen angekündigt, zum Beispiel SPD und Grüne. Die Mitoraganisatorin der Demo, Christine Fauß, sagt: "Klare Kante gegen Rechts - Kusel bleibt stabil."

Polizei ruft zur Vernunft auf

Die Veranstaltung der AfD in der Fritz-Wunderlich-Halle beginnt um 18 Uhr. Eine Stunde früher startet bereits die Gegenkundgebung. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass viele Menschen mit der Bahn und dem Auto anreisen werden. Deshalb kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich friedlich zu verhalten. "Die Einsatzleitung setzt auf eine aktive und zielgerichtete Kommunikation, gleichwohl werden die Beamten konsequent Straftaten verfolgen und frühzeitig einschreiten", heißt es seitens des Polizeipräsidiums Westpfalz.