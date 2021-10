Keschdewoche beginnt – wieder mit Keschdemarkt

In Hauenstein beginnt heute die traditionelle Keschdewoche. Dabei dreht sich bis kommenden Sonntag alles um die Esskastanie. Höhepunkt der Keschdewoche ist nach Angaben der Gemeinde der Keschdemarkt am Sonntag. Im vergangenen Jahr musste er coronabedingt ausfallen - zum ersten Mal in 21 Jahren. In diesem Jahr soll der traditionelle Keschdemarkt in Hauenstein wieder stattfinden. Es gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen, getestet. Während der Keschdewoche sind außerdem unter anderem mehrere Esskastanien-Wanderungen durch den Pfälzerwald geplant. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab bei der Tourist-Info in Hauenstein anmelden.