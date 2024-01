Kommunalwahlen: In den Städten im Westen der Pfalz laufen die Vorbereitungen

In den Stadtverwaltungen der Westpfalz laufen bereits die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen am 9. Juni. So sucht die Stadt Kaiserslautern Hilfskräfte, die bereits ab März die Verwaltung unterstützen.

Vier Monate lang sollen Hilfskräfte in Vollzeit oder Teilzeit die Stadt Kaiserslautern bei den Vorbereitungen, am Wahltag selbst und im Nachgang unterstützen, teilt die Stadt mit. Die Hilfskräfte sollen dabei nach Angaben einer Sprecherin einen Blick hinter den Kulissen einer Wahl erhalten und "Demokratie hautnah erleben".

Denn die Abwicklung einer Wahl sei, wie auch in den vergangenen Jahren, nur mit einer Vielzahl von hauptamtlichen und auch ehrenamtlichen Kräften möglich, so die Stadtverwaltung.

Pirmasens und Zweibrücken: Eigenes Personal bereitet vor

Die Städte Zweibrücken und Pirmasens wollen die Wahlvorbereitungen mit dem eigenen, vorhandenen Personal stemmen. In Zweibrücken sollen nach Angaben eines Sprechers dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen und auch Auszubildende aushelfen. "Im Bereich des Hauptamtes, welches für die Wahlen zuständig ist, planen wir bereits seit einigen Monaten, wer in welchem Aufgabenbereich der Wahlvorbereitungen eingesetzt wird", so ein Stadtsprecher.

Anders sieht es am Wahltag selbst aus. In Pirmasens werden am 9. Juni insgesamt rund 450 Personen für die Wahl benötigt. Rund ein Drittel davon sind laut einer Stadtsprecherin ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Solche zu finden, werde immer schwieriger. "Die Bereitschaft für ein ehrenamtliches Engagement hat auch in diesem Bereich nachgelassen", so die Sprecherin. Deswegen benötige die Stadt am Wahltag auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Stadt Zweibrücken war bei den vergangenen Wahlen gut aufgestellt

Die Stadt Zweibrücken ist zuversichtlich, genügend Ehrenamtler zu bekommen. "In der Vergangenheit waren wir durch die Unterstützung der Parteien, der Mitarbeitenden der gesamten Stadtverwaltung und städtischen Töchter, einiger freiwilliger Bürgerinnen und Bürger sowie wahlberechtigten Helferinnen und Helfern von Landesbehörden ausreichend aufgestellt", teilt der Sprecher der Stadt mit. Dennoch hoffe man auf weitere Freiwillige. Denn neben den Kommunalwahlen findet am 9. Juni auch noch die Europawahl statt.