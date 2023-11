Für 38 Millionen Euro: In Baumholder wird ein neues Militärhotel gebaut

Auf dem Gelände des US-Militärs in Baumholder entsteht ein neues Militärhotel. In dem 38 Millionen Euro teuren Gebäude werden mehr als 70 Zimmer entstehen. Es ist nicht das einzige Großprojekt in Baumholder.

"Das ist ein riesiges Signal in die Zukunft für die Stadt und für die Verbandsgemeinde Baumholder", sagte Stadtbürgermeister Günther Jung (FWG) am Freitag beim Spatenstich. Seit Jahren sei über das Großprojekt gesprochen worden. "So etwas braucht aber auch Zeit. Ich bin erleichtert, der Spatenstich ist getätigt, die Umsetzung wird folgen", so Jung. Für die Stadt Baumholder sei es ein großer Tag.

Spatenstich für das neue Militärhotel in Baumholder: Rund 38 Millionen Euro soll der Bau des Gebäudes kosten. SWR

Hotel in Baumholder ist für Militärangehörige

In dem Hotel sollen Militärangehörige und ihre Familien übernachten können. Rund 38 Millionen Euro soll der Bau des Gebäudes kosten, 75 Zimmer und Familiensuiten sollen darin entstehen, sagte Oberst Reid Furman. Sie seien exklusiv für Soldatinnen und Soldaten vorgesehen, wenn sie etwa nur für kurze Zeit in Baumholder arbeiten müssen. Armeeangehörige und ihre Familien könnten ebenfalls übergangsweise in dem Hotel übernachten, wenn sie zum Beispiel noch darauf warten, dass ihre Wohnung hergerichtet wird.

Hotelneubau soll Kurhaus in Baumholder ergänzen

"Unsere Gemeinschaft hier in Baumholder wächst wieder", sagte Furman - und fügte an: "Der Bau dieses Gebäudes ist einmal mehr eine Zusage an den Standort Baumholder, eine Zusage an unsere Soldaten und deren Familien hier - und nicht zuletzt eine Zusage an die Verbandsgemeinde."

Das neue Hotel soll ein ehemaliges Kurhaus ergänzen, in dem bislang Militärangehörige untergebracht wurden. Wie Sprecher Bernd Mai sagt, wurde das Kurhaus in Baumholder Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre gebaut. Mit dem neuen Gebäude sollen die Militärangehörigen und Familien eine moderne, komfortablere Unterkunft erhalten. Das Bauprojekt soll im Herbst 2026 abgeschlossen sein.

75 Zimmer und Familiensuiten werden in dem neuen Militärhotel in Baumholder entstehen. SWR

US-Militär investiert insgesamt knapp 100 Millionen Euro

Und es ist nicht das einzige Großprojekt auf dem US-Standort in Baumholder: Erst kürzlich fand dort bereits ein Spatenstich statt. Mehr als 50 Einfamilienhäuser und Wohnungen werden gebaut. Neben den 38 Millionen Euro für das Hotel investiert das US-Militär in die sogenannten Townhouses rund 60 Millionen Euro.