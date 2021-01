Ein Monat nach Beginn des Flugbetriebs des Rettungshubschraubers in Imsweiler im Donnersbergkreis zieht die ADAC-Luftrettung eine positive Bilanz. Ein ADAC-Sprecher spricht von rund 100 Einsätzen, die geflogen wurden. Vier Rettungseinsätze fliegt der Hubschrauber im Durchschnitt pro Tag. Nach Angaben der ADAC-Luftrettung wurden für die Mitarbeiter moderne Container eingerichtet, außerdem gebe es eine mobile Tankanlage. Während des einjährigen Interimsbetriebs sei der Hubschrauber über Nacht in einer Halle des Flugsportvereins Imsweiler untergebracht. Das Land Rheinland-Pfalz entscheidet bis spätestens Ende des Jahres, ob in der Westpfalz künftig auch dauerhaft ein Rettungshubschrauber stationiert wird. Sein Einsatzgebiet umfasst neben den Kreisen Kusel, Birkenfeld, und Donnersbergkreis auch die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern. Vor Imsweiler war der ADAC-Rettungshubschrauber rund 15 Monate in Eßweiler im Kreis Kusel stationiert und flog gut 1.900 Einsätze.