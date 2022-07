Hängepartie um Hangrutsch in Imsweiler: Nach sechs Jahren noch immer kein Prozess

per Mail teilen

Vor sechs Jahren war die Bahnstrecke bei Imsweiler bei einem Erdrutsch beschädigt worden. Noch immer ist unklar, wer die Reparatur bezahlen muss. Die Deutsche Bahn will die Gemeinde zur Kasse bitten.

Bereits im Jahr 2000 war die Bahnstrecke bei Imsweiler nach einem Unwetter gesperrt, weil Geröll und Schlamm die Gleise versperrten (Foto). 2016 war es dann ein Hangrutsch, der die Strecke zwischen Rockenhausen und Winnweiler für eine Woche blockierte. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Jürgen_Mahnke

Es geht um die stolze Summer von 500.000 Euro. So viel Geld fordert die Deutsche Bahn von der Gemeinde Imsweiler für die Reparatur der Strecke zwischen Rockenhausen und Winnweiler. Die kleine Gemeinde im Donnersbergkreis, in der nur rund 600 Menschen leben, will diese Kosten jedoch nicht zahlen.

Verhandlung am Landgericht Kaiserslautern erneut verschoben

Eine Verhandlung vor dem Landgericht Kaiserslautern sollte darüber Klarheit bringen. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Peter Ziepser ist der Termin jedoch erneut um mehrere Monate verschoben worden. Im November sollen sich die Parteien nun vor Gericht treffen.

Imsweiler müsste bei Haftung Rücklagen bilden

"Wir hängen einfach in der Schwebe", ärgert sich Ziepser. Sollte das Gericht entscheiden, dass die Gemeinde die Kosten bezahlen muss, gelte das dann auch für künftige Ereignisse, wie eben einem Hangrutsch nach Starkregen. Dafür müsse Imsweiler Geld zur Seite legen, das die Gemeinde nach Angaben von Ziepser gar nicht hat. Von daher sei es wichtig, dass schnellstmöglich Klarheit darüber herrscht, wer für solche Schäden haftet.

Starkregen sorgt für Erdrutsch an Bahnstrecke

Die Bahnstrecke bei Imsweiler war im Juni 2016 nach einem Gewitter für etwa eine Woche gesperrt. Starke Regenfälle hatte den Hang über dem Tunnel im Norden der Gemeinde aufgeweicht und ins Rutschen gebracht. Die Gleise werden durch den Erdrutsch blockiert. Die Strecke muss geräumt und repariert werden. Da die Gleise durch ein Grundstück verlaufen, dass der Gemeinde Imsweiler gehört, fordert die Bahn die Reparaturkosten zurück.