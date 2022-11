Hangrutsch bei Imsweiler Thema vor Gericht

In mehreren Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz ist auch am Donnerstag wieder gestreikt worden. Die Gewerkschaft IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn für die Mitarbeiter. Nach ihren Angaben beteiligten sich landesweit mehr als 2.000 Beschäftigte an den Aktionen - wie schon am Mittwoch. mehr...