Ortsumgehung bei Imsweiler: Bauarbeiten für Tunnel gestartet

Mit dem symbolischen Tunnelanstich sind am Mittwoch die Bauarbeiten für den Tunnel bei Imsweiler (Donnersbergkreis) gestartet. Bis die Ortsumgehung der B48 fertig ist, dauert es aber noch etwas.

Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) bezeichnete den Tunnel als "Herzstück der Ortsumgehung in Imsweiler". Der etwa 400 Meter lange Tunnel werde die Gemeinde in Zukunft komplett vom Durchgangsverkehr entlasten, erklärte Schmitt. "Diese neue, leistungsfähige und sichere Verkehrsführung wird die Aufenthaltsqualität in Imsweiler steigern und zur Aufwertung der Gemeinde beitragen", so die Verkehrsministerin.

Imsweiler durch Ortsumgehung noch attraktiver und sicherer

Nach Angaben des Verkehrsministeriums wird Imsweiler noch attraktiver, ruhiger, sicherer und lebenswerter, wenn die neue Ortsumgehung fertiggestellt ist. Gleichzeitig verbessere sich durch den Umbau der B48 auch die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes im Westen der Pfalz. Davon würde sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen in der Region profitieren.

Tunnel auf B48 bei Imsweiler soll 2024 fertig sein

Die etwa 1,8 Kilometer lange Ortsumgehung bei Imsweiler lässt sich der Bund rund 66 Millionen Euro kosten. Allein auf den Tunnel entfallen laut Verkehrsministerium etwa 23 Millionen Euro. Er soll bis zum Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Ob die Bauzeit und das Budget eingehalten werden, ist jedoch unklar. Die Verantwortlichen erwarten sowohl Lieferengpässe wegen des Ukrainekriegs als auch Preissteigerungen bei den Baustoffen. Die Ortsumgehung ist bereits seit fünf Jahren im Bau. Sie beginnt nördlich von Imsweiler, führt künftig über das Alsenztal, per Tunnel durch den Mühlberg und kehrt südlich von Imsweiler auf die bestehende B48 Richtung Winnweiler zurück.