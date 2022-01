per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B48 bei Imsweiler im Donnersbergkreis ist am Nachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Wagen beim Überholen offenbar zu schnell. Beim Wieder-Einscheren prallte der Wagen an eine Betonwand und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden.