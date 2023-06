per Mail teilen

Die ADAC Luftrettung ist zufrieden mit dem Wechsel von Eßweiler nach Imsweiler: Am neuen Standort ist der Rettungshubschrauber zu mehr als 800 Einsätzen abgeflogen.

Die ADAC Luftrettung bezeichnet es als geglückten "fliegenden Wechsel". Seit Ende Dezember startet "Christoph 66" nicht mehr von Eßweiler (Landkreis Kusel) zu seinen Einsätzen, sondern von Imsweiler (Donnersbergkreis) aus. Mehr als 800-mal sei der gelbe Rettungshubschrauber zu einem Einsatz gerufen worden. Das entspreche rund vier Alarmierungen am Tag. Viel zu tun für die Luftretter, deren Flugziele sich auch ziemlich gleichmäßig über die Region verteilen.

"Christoph 66" bei mehr als 800 Einsätzen in der Luft

Die Mehrzahl der Einsätze von "Christoph 66" lagen in der Westpfalz, vor allem im Donnersbergkreis, im Landkreis Kusel, sowie in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern. Ähnlich häufig sei der Hubschrauber aber auch im Landkreis Bad Kreuznach unterwegs gewesen. Seltener waren Flüge ins Saarland, wie die ADAC Luftrettung berichtet. Immerhin zweimal seien die Retter sogar nach Hessen geflogen.

Der Rettungshubschrauber "Christoph 66" ist derzeit im Einsatz im Hochwasser-Krisengebiet. ADAC Luftrettung / Thomas Frey

ADAC zieht positive Imsweiler-Bilanz

Am häufigsten wurde der Rettungshubschrauber wegen Notfällen des Herz-Kreislauf-Systems alarmiert, insbesondere bei Herzinfarkten oder Herzrhythmusstörungen. Fast ein Drittel der Einsätze gingen auf Verletzungen nach Unfällen zurück. Dazu gehören laut ADAC sowohl Unfälle in der Freizeit, beim Sport oder Verkehrsunfälle. Der dritthäufigste Alarm-Grund seien neurologische Notfälle, wie beispielsweise ein Schlaganfall gewesen.

Hubschrauber fliegt derzeit im Hochwasser-Krisengebiet

Derzeit ist "Christoph 66" im Hochwassergebiet im Einsatz, um dort die Nothilfe zu unterstützen. Dafür sei der Hubschrauber mit einer Rettungswinde ausgestattet worden. Er ist nach Angaben der ADAC Luftrettung auf dem Flugplatz Bad Neuenahr-Ahrweiler stationiert. In Imsweiler sei währenddessen eine Ersatzmaschine im Einsatz, damit der Rettungsdienst in der Westpfalz trotz der Notlage im Norden des Landes sichergestellt sei.

Testphase in Imsweiler dauert noch etwa sechs Monate

Der ADAC wird den Hubschrauber zunächst für ein Jahr von Imsweiler aus betreiben. Dann will das Land eine Entscheidung treffen, ob künftig dauerhaft ein Rettungshubschrauber in der Westpfalz stationiert wird. Seit September 2019 war der Rettungshubschrauber in Eßweiler im Kreis Kusel stationiert. Jedoch hatte die Aufsichtsbehörde SGD-Süd umweltrechtliche Bedenken gegen den Betrieb von Eßweiler aus angemeldet.