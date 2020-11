per Mail teilen

Ein Schaden von rund 15.000 Euro ist gestern Nachmittag bei einem Autounfall in der Nähe von Imsbach im Donnersbergkreis entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein junger Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Falkenstein und Imsbach unterwegs, als er mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der wagen musste abgeschleppt werden.