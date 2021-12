In Zweibrücken hat das Impfzentrum wieder geöffnet. Es wird nach Angaben der Stadt immer von Montag bis Freitag geöffnet sein. Bis jetzt gab es durch den Impfbus des Deutschen Roten Kreuzes nur an zwei Tagen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Nun steigt die Stadt Zweibrücken mit ein und bietet an den restlichen drei Tagen unter der Woche Impfungen gegen das Coronavirus an. Eine Anmeldung sei dabei nicht nötig. Damit will die Stadt möglichst einfach jedem Bürger die Chance geben, sich impfen zu lassen. Durch die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz und der 2G-Plus Regel in Innenbereichen gebe es eine höhere Nachfrage nach Impfungen. Darauf will die Stadt mit dem erweiterten Impfangebot nun reagieren. Auch im Januar soll das Impfzentrum weiterhin von Montag bis Freitag geöffnet haben. Der Impfbus werde dann im Umland für zusätzliche Impfungen eingesetzt.