Impfzentrum öffnet wieder

Das Impfzentrum in Zweibrücken am Busbahnhof hat ab heute wieder geöffnet. Um die Organisation kümmert sich nach Angaben der Stadt jetzt allerdings das Land. An den Öffnungstagen werden zwischen 9 und 17 Uhr die Impftstoffe von Biontech und Johnson & Johnson verabreicht. Die Stadtverwaltung bittet darum, die gesamte Öffnungszeit auszunutzen, um ein Chaos wie in anderen Kommunen zu vermeiden. Alle Öffnungstermine sind auf der Internetseite der Stadt Zweibrücken zu finden.