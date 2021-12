Möglichkeiten zur Corona-Impfung

Ab heute bietet das Impfzentrum in Pirmasens wieder Erst- Zweit- und Boosterimpfungen an. Das teilt die Stadt Pirmasens mit. Termine für die Impfung müssen vorab telefonisch oder auf der Internetseite gebucht werden, eine Anmeldung vor Ort sei nicht möglich. Bis Donnerstag seien laut Stadt rund 2000 Impftermine zu vergeben. Zusätzlich kommt am Donnerstag das Team des Impfbusses an das Messegelände. Zur Impfung muss jeder seinen Personalausweis, den Impfpass und die Versichertenkarte mitbringen. Auch im Festhaus in Winnweiler wird ab heute wieder geimpft. Termine hierfür gibt es auch dem Impfportal des Landes. Eine Sonderimpfaktion findet außerdem im Schützenhaus im Oberhausen (Donnersbergkreis) statt.