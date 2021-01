Startschuss in Pirmasens Erstes Impfzentrum in Rheinland-Pfalz nimmt Betrieb auf

In Rheinland-Pfalz hat am Dienstag das erste Corona-Impfzentrum offiziell seinen Betrieb aufgenommen - in Pirmasens. Die restlichen Impfzentren sollen am Donnerstag starten.

Um 10 Uhr wurden in Pirmasens auf dem Messegelände die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben der Kreisverwaltung erhalten zunächst rund 60 Mitarbeiter der Rettungsdienste eine Impfung. Rettungssanitäter werden zuerst geimpft Der Erste am Dienstagmorgen war Rettungssanitäter Marcel Adelmann. Sein Fazit: "Es ist eigentlich wie bei jeder anderen Impfung auch. Es ist ein leichtes Druckgefühl beim Spritzen, ansonsten war es nicht besonders schmerzhaft." Gerade in seinem Job sei es wichtig, gegen Corona geimpft zu sein. "Weil ich direkt am Patienten arbeiten muss - da besteht natürlich die Gefahr, einen Patienten zu infizieren." Rettungssanitäter Marcel Adelmann ist erleichtert, seine Impfung gegen Covid-19 erhalten zu haben. SWR Schneller Impfstart in Pirmasens Die ersten Impfdosen sind nach Angaben der Stadt am Montagabend im Impfzentrum Pirmasens eingetroffen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) betont: Die Stadt wollte dann "so schnell wie es nur geht" mit den Impfungen gegen Covid-19 beginnen. Künftig sollen im Pirmasenser Impfzentrum täglich 125 Menschen behandelt werden. Für den ersten Tag waren rund 60 Impfungen im Impfzentrum in Pirmasens geplant. SWR Corona-Impftermine seit Montag buchbar Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 31 Impfzentren. Seit Montag können Termine gebucht werden. Der Großteil der Zentren soll am Donnerstag (7. Januar) mit dem Impfen beginnen. Vergabe von Impfterminen in Rheinland-Pfalz Termine zum Impfen können in Rheinland-Pfalz entweder per Telefon oder über die Internetseite impftermin.rlp.de vereinbart werden. Über die Rufnummer 0800/5758100 wird ein Call-Center mit bis zu 70 Beschäftigten erreicht. Es ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 10 Uhr und 16 Uhr besetzt. Impfberechtigt sind derzeit Menschen über 80 Jahren sowie Mitarbeiter von Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten. Alle anderen Personen müssen warten.