Das Impfzentrum Kaiserslautern kann ab Mitte April in vollem Umfang genutzt werden. Die Kreisverwaltung teilte mit, dass ab dann auch die dritte Impfstraße in Betrieb genommen werden solle. Bislang kann das Impfzentrum Kaiserslautern nicht im vollen Umfang genutzt werden. Grund ist nach Angaben der Kreisverwaltung, dass die angekündigte Menge an Impfstoff nicht geliefert werden konnte. Die jetzt prognostizierten Impfstoff-Lieferungen machten es möglich, die dritte Impfstraße ab dem 12. April zu öffnen. Zudem soll ab dann auch samstags geimpft werden. So können nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern dann über 7.300 Impfungen pro Woche durchgeführt werden. Um bereits jetzt mehr Menschen impfen zu können, hat die Kreisverwaltung die Öffnungszeiten des Impfzentrums ausgeweitet – von morgens sieben Uhr bis abends viertel vor zehn.