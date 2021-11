Die Kommunen planen, ihre Impfzentren in Kaiserslautern, Kusel und Pirmasens wieder zu öffnen. Nach Angaben der Städte und Kreise hat das Land den Plänen bereits zugestimmt.

Der Oberbürgermeister von Pirmasens, Markus Zwick (CDU), hat demnach mit dem Städtischen Krankenhaus vereinbart, die Trägerschaft für das Impfzentrum zu übernehmen. Im Krankenhaus zu impfen sei nicht möglich, weil die Situation dort zu angespannt sei. Wann das Impfzentrum Pirmasens seinen Betrieb wieder aufnimmt, steht noch nicht fest.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) plant gemeinsam mit dem Kreis Südwestpfalz, das Impfzentrum in Pirmasens wieder zu öffnen. SWR SWR

Impfzentrum Kaiserslautern braucht noch Personal

Die Räume seien in beiden Impfzentren sofort einsatzbereit, in Kaiserslautern fehle aber noch Personal, heißt es von der Stadt. Im Impfzentrum Kaiserslautern sollen demnach zunächst zwei Impfstraßen geöffnet werden. Dafür seien zehn Mitarbeiter nötig. Der Kreis Kaiserslautern hat auch bei der Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Das Impfzentrum in Kaiserslautern soll am 24. November wieder öffnen.

Auch Kusel will das Impfzentrum wieder öffnen

Im Landkreis Kusel laufen ebenfalls die Planungen, das Impfzentrum in Kusel wieder zu öffnen. Die Einrichtung war bis zur ihrer Schließung auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände im Windhof untergebracht. Wie Thomas Danneck, ehrenamtlicher Impfkoordinator des Landkreises und Ortsbürgermeister von Rammelsbach bestätigt, will Kusel ebenfalls am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr mit den ersten Booster-Impfungen starten. "Das Nadelöhr ist bei uns die Personalfrage", klagt auch Danneck darüber, dass bislang noch nicht genug Mitarbeiter bereitstehen. Das Impfzentrum will der Kreis in Zusammenarbeit mit dem Westpfalz-Klinikum betreiben.

In der Halle auf dem Windhof in Kusel soll ab dem 24. November ebenfalls wieder geimpft werden. Die ersten Booster-Impfungen gibt es dort dann ab 14 Uhr. SWR

Impfzentren Kirchheimbolanden und Zweibrücken bleiben geschlossen

Die ehemaligen Impfzentren in Kirchheimbolanden und Zweibrücken bleiben zunächst geschlossen. Darauf haben sich die Landräte aus der Westpfalz mit Vertretern des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums geeinigt. Wo es keine Impfzentren gibt, soll verstärkt der Impfbus des Landes Station machen.