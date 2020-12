Die Impfzentren in Kirchheimbolanden, Kusel, Zweibrücken, Pirmasens und Kaiserslautern sollen am kommenden Dienstag einsatzbereit sein. Das teilten die jeweiligen Kommunen mit.

In Pirmasens sollen vor Weihnachten Probeläufe durchgeführt werden. Damit wollen die Verantwortlichen nach eigenen Angaben feststellen, ob sowohl die Räumlichkeiten in der Messehalle, als auch die geplanten Abläufe funktionieren. Ursprünglich waren die Probeläufe für dieses Wochenende geplant. Das Impfzentrum ist für die Stadt Pirmasens und den Kreis Südwestpfalz zuständig.

Fünf Impfzentren in der Westpfalz

Eine Sprecherin des Kreises Kusel sagte, in den kommenden Tagen solle mit der Einarbeitung des Personals begonnen werden. Dort ist das Impfzentrum in der ehemaligen Bundeswehrkaserne in Kusel untergebracht. Und auch in Zweibrücken ist das Impfzentrum im ehemaligen City-Outlet betriebsbereit. Im Donnersbergkreis laufen die Vorbereitungen für das Impfzentrum in der Stadthalle in Kirchheimbolanden. Diese sollen ebenfalls bis zum Dienstag kommender Woche abgeschlossen sein.

Tatsächlicher Impfbeginn noch offen

In Kaiserslautern wurde zwar erst am Donnerstag mit dem Innenausbau begonnen, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Dennoch sei man optimistisch, dass das Impfzentrum auf dem Opelgelände, das für Stadt und Landkreis zuständig ist, pünktlich einsatzbereit sei.

Wann die Corona-Impfungen in der Westpfalz tatsächlich beginnen, steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wann der Impfstoff zur Verfügung steht.