In den westpfälzischen Impfzentren könnte schon bald mehr und häufiger geimpft werden. Der Grund: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass Ende März bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche in Deutschland verabreicht werden könnten.

Mehr Impfstoff in Zweibrücken und Pirmasens - Mehr Impfstraßen

Im Zweibrücker Impfzentrum gibt es bislang eine Impfstraße. Die Stadt hat aber angekündigt, dass diese ab Mitte März um eine weitere Straße erweitert werden soll. Alle Vorbereitungen sind nach Angaben des Oberbürgermeisters Marold Wosnitza (SPD) schon getroffen. Geplant sei außerdem, dass dort an sieben Tagen in der Woche, inklusive der Feiertage, geimpft werde. "Etwa 3.500 Impfungen pro Woche sind somit möglich und vorgesehen", so der Oberbürgermeister. Im Pirmasenser Impfzentrum gibt es bereits zwei Impfstraßen. Falls nötig, würden zwei weitere in Betrieb gehen. Wie ein Sprecher mitteilt, können auch die Öffnungszeiten des Zentrums ausgeweitet werden. Auch im Donnersbergkreis, im Kreis Kusel und in Kaiserslautern werden die Impfkapazitäten bei Bedarf hochgefahren. Alles rund um die Corona-Impfung erfahren Sie hier.

Was ist eine Impfstraße Eine Impfstraße regelt den Ablauf in einem Impfzentrum. Gemeint ist mit diesem Begriff der Prozess von der Registrierung bis zur Impfung selbst. Je mehr Impfstraßen in Betrieb sind, desto mehr Menschen können in einem Zentrum geimpft werden.

Fünf Impfzentren in der Westpfalz

Insgesamt gibt es in der Westpfalz fünf Corona-Impfzentren. In Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel, Pirmasens und Zweibrücken.