Viele Termine für Corona-Impfungen in der Westpfalz fallen aus

Weil in Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt werden, fallen in der Westpfalz viele Impftermine aus. Was müssen Menschen, die Termine haben, nun tun?

Allein am Dienstag werden nach Angaben des Kaiserslauterer Impfzentrums-Koordinators Thomas Strottner mehr als 250 Menschen dort nicht geimpft. Diese Termine und auch die Termine für die Zweitimpfung müssten verschoben werden. Dies führe zu einer Verunsicherung bei den Impfwilligen. Strottner hofft, dass die Unklarheiten zu dem Impfstoff bald beseitigt werden können. Die Menschen würden nun angerufen, um neue Termine zu vereinbaren. Video herunterladen (3,8 MB | MP4) Die Stadt Zweibrücken weist darauf hin, dass sich für Menschen, die wissen, dass sie mit den Impfstoffen von Biontec oder Moderna geimpft werden, nichts verändert. Ihre Termine bleiben bestehen.

Sendung am Di , 16.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP