In Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch die Impfung von medizinischem Personal in den großen koordinierenden Krankenhäusern angelaufen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer informierte sich mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) vor Ort im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern.