In Zweibrücken wären dieser Tage einige Impfungen gegen Corona fast ins Wasser gefallen: Das Land hatte kurzfristig Impfstoff bereitgestellt, es fehlte aber das Trockeneis dazu.

Matthias Freyler ist der Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken - und damit unter anderem dafür zuständig, dass zurzeit in Seniorenheimen geimpft werden kann. Tagelang hatte er sehnsüchtig auf Impfstoff gewartet - dann endlich, am Wochenende, hatte das Land der Stadt kurzfristig eine Ladung zugewiesen. Das Problem war: Es fehlte das Trockeneis, um den Impfstoff zu transportieren. Er muss schließlich bei minus 70 Grad gekühlt werden.

Impfstoff-Lieferung für Zweibrücken spontan gerettet

In Zweibrücken wurde in der Notsituation einfach improvisiert: "Wir haben über einen Feuerwehrkameraden, der private Kontakte zu der Firma Kappes in Schönenberg-Kübelberg hat, die private Nummer der Betreiberin der Firma bekommen", erzählt Freyler. Die Firma habe schließlich Trockeneis zur Verfügung gestellt, die Zweibrücker konnten ihren Impfstoff abholen. Problem gelöst!

Ende gut, alles gut! Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken mit dem wertvollen Impfstoff. SWR

"In Zweibrücken halten wir halt zusammen." Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken

Auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) schätzt das Zusammengehörigkeitsgefühl in Zweibrücken: "„Während der Corona-Zeit haben wir das ganz stark erlebt, dass alle in eine Richtung arbeiten, Hand in Hand. Das macht einfach Spaß."

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ist stolz darauf, wie eng seine Zweibrücker in der Pandemie zusammenarbeiten. Foto: Privat

Impfungen in Zweibrücker Seniorenheimen können weitergehen

In Zweibrücken kann nun also in Seniorenheimen weiter geimpft werden. Und das, obwohl das Land ursprünglich vorgesehen hatte, dass der Impfstoff zunächst nur in besonders betroffenen Regionen zur Verfügung stehen wird. Dem Oberbürgermeister macht der Strategiewechsel der Landesregierung Mut: "Diese Flexibilität war da und das hat mich sehr gefreut. Jetzt sehe ich so langsam Licht am Ende des Horizonts, jetzt können wir die Kurve kriegen.“"