Paar steht im Verdacht die eigenen Impfpässe gefälscht zu haben

Die Polizei hat die Wohnung eines Paars aus dem Landkreis Kaiserslautern durchsucht. Ein Sprecher teilte mit, die Frau und der Mann stünden in Verdacht, die eigenen Impfpässe gefälscht zu haben. Um sich ein Corona-Impfzertifikat für das Smartphone ausstellen zu lassen, hätte das Paar seine Impfpässe in einer Apotheke vorgelegt. Dabei habe die Apothekerin Verdacht geschöpft und den Arztstempel überprüft. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien die Impfpässe des Pärchens aus dem Kreis Kaiserslautern beschlagnahmt worden. Nach Polizeiangaben haben die Beamten in den vergangenen Wochen in Stadt und Kreis Kaiserslautern sechs gefälschte Impfpässe und zwei gefälschte Impfnachweise sichergestellt.