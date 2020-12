In Pirmasens wird in den Messehallen derzeit das Corona-Impfzentrum eingerichtet. Das Technische Hilfswerk ist dabei, die Hallen in einzelne Räume zu unterteilen. Die Freiwilligen des THW errichten Räume aus Holz, die noch schallgedämmt werden. In ihnen soll vor der Impfung eine ärztliche Beratung stattfinden. In der kommenden Woche soll nach Angaben des Kreises Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens der Innenausbau der Räume beginnen. Ein Testbetrieb des Impfzentrums ist für den 12. und 13. Dezember geplant. Wenn der reguläre Betrieb losgeht, werden zunächst knapp 20 Mitarbeiter pro Schicht nötig sein. Dazu gehören Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Mitarbeiter aus der Verwaltung. Derzeit prüfen Kreis und Stadt noch Angebote von Sicherheitsfirmen, die das Impfzentrum bewachen sollen.