Der Impfbus macht heute in Schönenberg-Kübelberg und in Pirmasens Halt. In Schönenberg-Kübelberg steht er auf einem Supermarkt-Parkplatz, in Pirmasens auf dem Schulhof der Berufsbildenden Schule. Menschen könnten sich nach Angaben der Landesregierung bis zum Nachmittag ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Verabreicht würden die Impfstoffe von BioNtech und Johnson & Johnson. In den Impfbussen des Landes werden Kinder ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft.