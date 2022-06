Impfaktionen in neue Impfstellen

Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort für zwei Impfaktionen in Rockenhausen und Kirchheimbolanden anmelden. Das geht nach Angaben des Donnersbergkreises über die Internetseite der Verwaltung. Die Impfaktionen finden in den beiden neuen Impfstellen des Kreises statt - am kommenden Freitag in der Donnersberghalle in Rockenhausen und einen Tag später in der Stadthalle in Kirchheimbolanden. Mit den Impfaktionen sollen die Abläufe überprüft werden. Wann die Impfstellen dann regulär öffnen, steht noch nicht fest.