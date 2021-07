An der Technischen Universität Kaiserslautern ist eine Corona-Impfaktion für junge Menschen gestartet. Nach Angaben der Hochschule sind noch viele Termine frei.

Die Aktion ist Teil einer landesweite Impfkampagne an den sechs größten Hochschulen. Impfberechtigt sind alle jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die entweder an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz studieren oder ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben – unabhängig davon ob sie studieren. Die TU Kaiserslautern hat für die Impfaktion 5.000 Dosen des Impfstoffs der Firma Biontech erhalten.

Anmeldung über Hochschul-Homepage

Täglich sollen nach Angaben der Hochschule 625 Impfungen vom Deutschen Roten Kreuz durchgeführt werden. Die Aktion geht acht Tage. Geimpft wird in der Uni-Sporthalle, die Anmeldungen erfolgt über die Internetseite der TU Kaiserslautern. Falls es der Regelbetrieb zulässt, möchte die Hochschule nach eigenen Angaben auch ohne Termine impfen.

Noch gut 4.000 freie Termine

Seit Mittwoch können sich Studierende und junge Erwachsene an der TU gegen das Coronavirus impfen lassen. Bisher haben sich allerdings nur etwa 800 junge Menschen für die Aktion angemeldet. Viele Termine seien noch frei, teilt eine Sprecherin der TU mit.