Impfaktion für Wohnungslose

In der Glockestubb in der Pirmasenser Straße in Kaiserslautern findet heute eine Impfaktion statt. Interessierte können sich bis 13 Uhr ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Die Aktion ist für alle offen, richtet sich aber vor allem an Menschen ohne festen Wohnsitz. Nach Angaben der Stadt war die Impfaktion ursprünglich im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Glockestubb geplant. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage habe man sich aber dazu entschieden, die Feier auf das kommende Jahr zu verschieben. Die Stadt Kaiserslautern betreibt die Glockestubb seit 2015 in Kooperation mit der Caritas. Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Wohnungslose und Menschen in prekären Wohnsituationen. Sie bekommen dort kostenlos Frühstück und Mittagessen.