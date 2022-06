per Mail teilen

Bürgerinnen und Bürger im Donnersbergkreis können sich ab dem heutigen Donnerstag für eine Impfaktion im Festhaus in Kirchheimbolanden anmelden. Es sollen nach Kreisangaben 350 Impfdosen Biontech und Moderna verabreicht werden. Die Impfaktion geht am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Bürger können sich unter anderem über die Internetseite des Donnersbergkreises anmelden. Ab übernächster Woche soll das Festhaus in Kirchheimbolanden dann zur festen Impfstelle des Kreises werden.