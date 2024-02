Immer mehr Frühchen werden in Frauenklinik Kaiserslautern geboren

In der Frauenklinik des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern werden immer mehr Frühchen geboren. Deshalb will sich die Klinik nun vergrößern. Was passieren soll...

"Wir freuen uns sehr, dass uns immer mehr werdende Eltern in kritischen Situationen ihr Vertrauen schenken“, sagt Alexander Ast. Er ist Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Kaiserslautern und einer der Leiter des Perinatalzentrums, dem speziellen Frühgeborenenzentrum am Westpfalz-Klinikum. "Hier sind sie auch bei Risiko- und Mehrlingsschwangerschaften, vorgeburtlichen Auffälligkeiten oder drohender Frühgeburt in den besten Händen." Mehr Frühchen werden am Westpfalz-Klinikum geboren Und diese Hände bekommen auch immer mehr zu tun: Im vergangenen Jahr kamen im Perinatalzentrum 48 Frühgeborene unter 1.500 Gramm zur Welt. Das sind zwölf mehr als im Jahr davor. Bei den Frühchen unter 1.250 Gramm stieg die Zahl leicht von 27 auf 30. Ab wann spricht man von Frühchen? Normalerweise dauert eine Schwangerschaft etwa 40 Wochen. Wenn ein Baby vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird, dann ist es laut Bundesverband "Das frühgeborene Kind" ein sogenanntes Frühgeborenes. Die meisten Frühgeborenen wiegen bei ihrer Geburt weniger als 2.500 Gramm. In der Gruppe der Frühgeborenen werde noch einmal unterschieden, je nach Schwangerschaftswoche und Geburtsgewicht. Frühchen ist nicht gleich Frühchen Kinder, die zwischen der 34. und der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, werden nach Angaben des Bundesverbands als späte Frühgeborene bezeichnet. Bezüglich Gewicht und Körpergröße unterscheiden sie sich von reif geborenen Kindern nur unwesentlich. Dennoch fehlt auch ihnen wertvolle Entwicklungszeit. Als Frühgeborene mit sehr niedrigem Geburtsgewicht werden Babys bezeichnet, wenn sie weniger als 1.500 Gramm wiegen. Sie kommen meist vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt. Frühgeborene mit extrem niedrigem Geburtsgewicht wiegen anfangs weniger als 1.000 Gramm und werden in der Regel vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren. Quelle: Bundesverband "Das frühgeborene Kind" Die Patientinnen kommen nicht nur aus Kaiserslautern und dem Kreis, sondern auch aus Pirmasens, Idar-Oberstein, Landstuhl, Kirchheimbolanden, Grünstadt und teilweise aus dem Saarland. Weil viele Eltern zum Perinatalzentrum kommen, will sich die Frauenklinik in Kaiserslautern jetzt technisch und personell besser aufstellen. Viele Pläne für Frühchen-Zentrum in Kaiserslautern "Wenn ein Frühgeborenes zur Welt kommt, befindet sich die gesamte Familie in einer Extremsituation", sagt Andrea Bergsträßer, Pflegedirektorin am Westpfalz-Klinikum. Um auf die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern bestmöglich eingehen zu können, plant die Frauenklinik in neue Räume zu ziehen und eine Elternschule aufzumachen. Außerdem will sie mehr auf hebammengeleitete Geburten setzen. Auch bei der Untersuchung von schwangeren Frauen und ihren noch ungeborenen Kindern plant die Klinik sich personell und technisch noch besser aufzustellen. Eltern sind dankbar für Frühchen-Klinik in Kaiserslautern Wenn alle Pläne in die Tat umgesetzt wurden, wird sich das Team des Perinatalzentrums sicher auf weitere positive Rückmeldungen wie diese freuen dürfen: "Die meisten Eltern bedanken sich und bringen aus Dankbarkeit teilweise nach Jahren noch Essen zu den Feiertagen vorbei“, sagt Michael Zimmer, der die pädiatrische Intensivmedizin am Westpfalz-Klinikum leitet.