Bestelllisten für Brennholz bei den Forstämtern in der Westpfalz lang

Wer in der Westpfalz für den kommenden Winter noch Brennholz braucht, sollte sich beeilen. Denn die Nachfrage nach Brennholz ist einer SWR-Umfrage zufolge auch in diesem Jahr hoch.

Bis Samstag haben Kunden Zeit, beim Forstamt im Donnersbergkreis ihr Brennholz zu bestellen. Etwas länger Zeit lassen können sich die Interessenten in Otterberg und Kaiserslautern.

Fristen zum bestellen von Brennholz Die Forstämter in der Westpfalz haben alle unterschiedliche Bestellfristen für Brennholz. Wenn Sie in diesem Jahr noch Holz bestellen möchten, können Sie das bis zu den folgenden Terminen machen: Forstamt Donnersberg: 30.09

Forstamt Kusel: 31.10

Forstamt Kaiserslautern: 31.10

Forstamt Otterberg: 30.11

Forstamt Pirmasens: Bestellungen nicht mehr möglich

Nachfrage nach Brennholz im Vergleich zum Vorjahr gesunken

Grundsätzlich sind die Bestelllisten bei allen Forstämtern in der Westpfalz lang. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr wurde bisher weniger Brennholz bestellt. So ist beispielsweise in Pirmasens die Nachfrage um etwa 15% gesunken. Das könne damit zusammenhängen, dass andere Brennstoffe, wie Gas, im Augenblick billiger seien, so der Forstamtsleiter in Otterberg.

Bestellschluss für Holz in Pirmasens

Außerdem hätten viele Menschen noch Brennholz aus dem vergangenen Jahr, weil sie damals mehr als üblich gekauft hätten - und auch der vergangene Winter nicht so kalt war. In einigen Forstämtern ist aber für diesen Winter schon Bestellschluss. Zum Beispiel beim Forstamt Westrich in Pirmasens.

Holzpreise sind in diesem Jahr gestiegen

Die Preise für alle Holzarten sind nach Angaben der Forstämter allerdings leicht gestiegen. So kostet ein Festmeter Nadelholz in diesem Jahr 53 Euro, im vergangenen Jahr waren es 50 Euro. Ähnlich verhält es sich beim Laubholz. Ein Festmeter Hartholz war 2022 für 68 Euro zu haben, in diesem Jahr kostet er dagegen 73 Euro. Den größten Preissprung gab es aber beim Weichholz. Kostete der Festmeter 2022 noch 54 Euro, so muss man heute 60 Euro berappen.