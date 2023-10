per Mail teilen

Im Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz sollen Kinder spielerisch lernen, wie es in einem landwirtschaftlichen Betrieb zugeht. Dafür wird ab Herbst 2024 ein Bauernhofkindergarten entstehen.

Woher kommt die Milch? Aus was wird Brot hergestellt? Wie leben Kühe und Schafe auf einem Bauernhof? Wie wird Getreide oder Mais angebaut? Und für was braucht man überhaupt Getreide? Mit diesen und vielen weiteren Fragen werden sich Kinder ab dem Herbst des kommenden Jahres auf dem Hofgut Neumühle befassen. In der Einrichtung des Bezirksverbandes Pfalz bei Münchweiler im Donnersbergkreis wird dann ein Bauernhofkindergarten entstehen.

Verbandsgemeinde Winnweiler mietet sich ein

Betrieben wird der Kindergarten allerdings nicht vom Bezirksverband, sondern von der Verbandsgemeinde Winnweiler. Diese wird sich nach Angaben des Bezirksverbandes für zunächst 20 Jahre im Hofgut einmieten und soll im Herbst 2024 mit der ersten Gruppe für maximal 25 Kinder starten.

Bis dahin werde die Verbandsgemeinde in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung Umbauarbeiten vornehmen. Unter anderem sollen Kindertoiletten und Kinderwaschbecken eingebaut und die Räume für eine Kindertagesstätte ausgestattet werden. 350.000 Euro will die Verbandsgemeinde Winnweiler in den Umbau investieren. Die Kinder können aus der Mensa des Hofguts warmes Essen bekommen.

Direkter Kontakt zu den Tieren am Donnersberg

In dem Kindergarten soll dem Nachwuchs die Arbeit auf einem Bauernhof näher gebracht werden. Die Kinder sollen direkten Kontakt zu den Tieren haben, "ihren Wissensdurst in der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle stillen, die als Lernort Bauernhof zertifiziert ist", so der Bezirksverband. Dabei soll es auch um Themen wie Nachhaltigkeit gehen. Auf dem weitläufigen Gelände des Hofgutes gebe es jedenfalls immer wieder viel Neues zu entdecken.