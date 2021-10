Polizei vermutet illegales Autorennen als Grund für schweren Unfall in Kaiserslautern

Die Polizei geht nach einem schweren Verkehrsunfall am Wochenende in Kaiserslautern von einem illegalen Autorennen aus. Bei dem Unfall waren am Sonntagnachmittag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei sucht weiter nach einem schwarzen Sportwagen, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort entfernt haben soll. Erste Zeugenaussagen und die Auswertung der Überwachungskamera einer Tankstelle deuten nach Angaben einer Polizeisprecherin auf ein Autorennen hin. Die beiden Insassen des Unfallautos wurden bei dem Aufprall gegen den Baum lebensgefährlich verletzt. Polizeipräsidium Westpfalz Illegales Straßenrennen in Kaiserslautern? Es werden weitere Zeugen gesucht, die die beiden Autos vor dem Unfall gesehen haben. Wer etwas zum Unfallhergang sagen kann, soll sich unter 0631 / 369 - 2250 umgehend bei der Polizei melden. In Höhe des ehemaligen Pfaff-Geländes in Kaiserslautern war ein junger Mann am Sonntagnachmittag mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Seine Beifahrerin und er waren mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.