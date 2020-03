per Mail teilen

Ein Paar in Kaiserslautern hatte Hundewelpen in Kartons gesteckt, um sie übers Internet zu verkaufen. Das Veterinärmamt hat die Tiere gerettet.

Wie die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitteilt, hatte das Paar die Hunde der Rasse Cane Corso in einem Laden in der Innenstadt in Kartons versteckt. Sie waren zugeklebt und hatten keine Luftlöcher.

In diesem Karton waren die Hundewelpen untergebracht. Kreisverwaltung Kaiserslautern

Das Veterinäramt hatte einen Hinweis bekommen, dass die Tiere für bis zu 1.750 Euro im Internet verkauft werden sollten. Die Welpen wurden nach Angaben der Kreisverwaltung illegal aus dem Ausland nach Deutschland gebracht. Sie wurden mit gefälschten Dokumenten im Internet angeboten.

Kontrolleure des Veterinäramtes beschlagnahmten zehn Tiere. Sie sollen jetzt von den Amtstierärzten untersucht und danach vermittelt werden.