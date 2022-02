"Ekelerregend und krankheitsfördernd"

In der Südwestpfalz gibt es immer mehr Probleme mit illegal entsorgtem Müll. Einen besonders dreisten Fall gab es nach Angaben der Kreisverwaltung kürzlich bei Busenberg.

Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU) ist fassungslos. Sie bezeichnet es als unerträglich, dass in den vergangenen Wochen immer häufiger illegale Müllablagerungen entdeckt wurden. "So etwas schadet der Natur und kostet den Bürger oft Steuergelder", betont Ganster. Denn: der Müll müsse meist auf Kosten der jeweiligen Gemeinde abtransportiert werden.

Hunderte Kilogramm Müll bei Busenberg entsorgt

So wie zuletzt in Busenberg. Hier berichtet der Kreis Südwestpfalz von einem besonders dreisten Fall von illegal entsorgtem Müll. An einem Feldrand bei Busenberg haben unbekannte etwa 400 Kilogramm Müll abgeladen. Darunter benutzte Erwachsenen-Windeln, Einweghandschuhe und Urinflaschen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz vermutet daher, dass der Abfall aus dem Pflegebereich stammt. Außerdem wurde an der gleichen Stelle ein auffälliges Akkordeon entsorgt.

Unbekannte haben rund um Busenberg in der Südwestpfalz illegal Müll entsorgt. Kreis Südwestpfalz

Kreis Südwestpfalz hofft auf Mithilfe der Bürger

In den vergangenen Wochen hätten sich bereits viele Bürger bei der Kreisverwaltung gemeldet, um illegal entsorgten Müll zu melden. In einigen Fällen habe man die Schuldigen so ausfindig machen könnten, teilte ein Sprecher mit. Der Kreis Südwestpfalz bittet die Bürger darum, auch weiterhin illegal entsorgten Müll zu melden. Es gehe nicht darum, Mitbürger zu denunzieren. Vielmehr gehe es darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wie sehr man mit der illegalen Entsorgung von Müll der Umwelt schade.

Unbekannte haben in der Südwestpfalz illegal Müll entsorgt. In Busenberg allein 400 Kilogramm. Kreis Südwestpfalz

Illegale Müllentsorgung wird bestraft

Illegale Müllentsorgung gilt nach Angaben der Kreisverwaltung Südwestpfalz als schwere Ordnungswidrigkeit, unter Umständen auch als Straftat. Sie kann mit mehreren tausend Euro Bußgeld oder sogar einer Haftstrafe geahndet werden.