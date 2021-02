Das Veterinäramt Kaiserslautern hat einen illegalen Welpenhandel aufgedeckt. Im Kreis Kaiserslautern sind nach Angaben des Amtes verbotenerweise Hundewelpen der Rasse Pomeranian Spitz verkauft worden. Die Tiere seien deutlich zu jung und demnach auch nicht gegen Tollwut geimpft.

Worauf achten beim Welpenkauf? Welpen, die noch fast keine Zähne haben, die Augen nicht richtig öffnen und kaum laufen können, sind viel zu jung von der Mutter getrennt worden. Aus dem EU-Ausland dürfen Welpen erst mit einem Alter von 15 Wochen nach Deutschland eingeführt werden. Aus Drittländern erst mit sieben Monaten

Wenn das offenbare Alter der Welpen nicht zu dem Alter zu passen scheint, das in den Papieren angegeben ist, ist Vorsicht geboten

Seriöse Händler fragen nach der Wohnsituation des Käufers und händigen auf Wunsch ein Gesundheitszeugnis aus

Wenn der Händler den Hund zum Käufer nach Hause bringen oder ihn an einem öffentlichen Ort übergeben will, ist das ebenfalls verdächtig

Die Hundehändler haben nach Angaben des Veterinäramtes in Kaiserslautern die Pomeranian Spitz-Welpen über die Internetplattform "E-Bay Kleinanzeigen" zu deutlich überteuerten Preisen angeboten. Pro Hund haben die Händler zwischen zwischen 2.300 und 2.700 Euro in bar und steuerfrei verlangt. Die Kleinanzeigenplattform versucht nach Angaben des Veterinäramtes, selbst gegen den illegalen Handel mit Hundewelpen vorzugehen. Daher hat das Unternehmen den Account der Händler gesperrt.

Käufer der Welpen werden als Zeugen gesucht

Das Veterinäramt in Kaiserslautern hofft, dass sich Menschen melden, die in den vergangenen Wochen einen solchen Welpen gekauft haben. Sie werden nämlich als Zeugen gesucht. Bereits im März hatte das Amt zehn zu junge und schlecht untergebrachte Pomeranian Spitz-Welpen beschlagnahmt.

Illegale Hundehändler gehen immer professioneller vor

Die Händler, so das Veterinäramt, gingen beim Verkauf der Welpen immer professioneller vor. Beispielsweise stimmten die eingetragenen Daten in den ausländischen Heimtierausweisen mit den gesetzlichen Vorgaben überein. Dadurch sei es für die Käufer kaum möglich zu erkennen, dass sie einem Betrüger aufgesessen sind. Allerdings passten die angebotenen Welpen vom Alter her nicht zu den Dokumenten, so die Amtstierärzte. Die verkauften Tiere seien deutlich jünger als in den Papieren angegeben.