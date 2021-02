per Mail teilen

In Homburg ist eine illegal betriebene Bäckerei stillgelegt worden. Wie der saarländische Rundfunk berichtet, fanden Behörden-Mitarbeiter in der ehemaligen Kfz-Werkstatt hochwertige Backöfen und eine Backstraße im Vollbetrieb vor. Das Gewerbe sei weder angemeldet noch die Hygienestandards eingehalten worden. Von den sieben anwesenden Mitarbeitern bestehe gegen drei der Verdacht der Schwarzarbeit, ein weiterer Mitarbeiter habe keine Aufenthaltserlaubnis. Alle Mitarbeiter wohnten zugleich in der Bäckerei. Wie lange die illegale Bäckerei schon betrieben wurde und wohin die Backwaren gingen, ist noch unklar.