Unbekannte Täter haben am Pfingstwochenende in Kaiserslautern illegal gesundheitsschädliche Asbest-Platten entsorgt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt seien neun große Säcke mit asbesthaltigen Wandverkleidungsplatten abgestellt worden. Tatort ist ein Waldweg oberhalb der Straße „Am Hammerweiher“. Der Weg verläuft parallel zur Autobahn Kaiserslautern Centrum in Richtung Kaiserslautern Ost. Die Abfallbehörde und die Polizei bitten Zeugen um Hinweise an das Polizeipräsidium Westpfalz unter Tel: 0631 369-2620. Informationen nimmt auch die Untere Abfallbehörde unter Telefon 0631 365-4824 oder per E-Mail an umweltschutz@kaiserslautern.de entgegen.