IHK-Roadshow macht Halt

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz gibt heute in Kaiserslautern Tipps, wie Unternehmen genügend Fachkräfte gewinnen können. Dazu sind Sachverständige der IHK von 11 Uhr bis 16 Uhr auf dem Stiftsplatz vor Ort, um Firmen, aber auch Beschäftigte sowie junge Nachwuchskräfte zu beraten. Geeignetes Personal zu finden, ist nach Angaben der IHK für viele Firmen in der Pfalz zum zentralen Thema geworden. Nach der Station heute in Kaiserslautern sind ihre Experten morgen auch in Pirmasens vor Ort.