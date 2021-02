Die Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern nimmt ab heute teil an der „Woche der Qualifizierung“. Die Arbeitsagentur in Landau hat die Woche ins Leben gerufen. Arbeitssuchende und Arbeitgeber können sich bis einschließlich Freitag in digitalen Vorträgen und telefonisch über Bildungsangebote informieren und beraten lassen. Die IHK bietet beispielsweise Beratungen zum Thema Fachkräftesicherung an. Neben der Handwerkskammer beteiligen sich knapp 20 Einrichtungen an der Woche