IG Metall kritisiert Kubota für Umgang mit Mitarbeitern

Der Baumaschinenhersteller Kubota in Zweibrücken schickt seine gut 800 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dafür sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Ärger um Kündigungen gibt es aber trotzdem. Die Stimmung bei der Betriebsversammlung in der Zweibrücker Festhalle am Mittwoch sei angespannt gewesen, sagt Lee Hirschel von der IG Metall Homburg-Saarpfalz.