IG Metall Kaiserslautern droht mit massivem Warnstreik

Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie zu Warnstreiks aufgerufen. Alleine in der Westpfalz sollen mehr als 4.000 Beschäftigte in den Warnstreik treten.

Die dritte Tarif-Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte ist am Donnerstag ohne Ergebnis beendet worden. Die Arbeitgeber hätten ein völlig unzureichendes Angebot unterbreitet, teilte IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger mit. Damit stehen die Zeichen auf Streik.

Gewerkschaft bezeichnet Angebot der Arbeitgeber als "Almosen"

Die Arbeitgeber hätten eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat für die nächsten 30 Monate in Aussicht gestellt. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Verhandlungsrunde ist damit gescheitert. Am Wochenende würden unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht die Warnstreiks beginnen. Betriebe im Westen der Pfalz seien jedoch anfangs nicht betroffen, sagte ein Gewerkschafts-Sprecher.

IG Metall Kaiserslautern will sich an Warnstreik beteiligen

Das kann sich aber schnell ändern. Die IG Metall Kaiserslautern hat sich mit den Betriebsräten von Opel, John Deere, General Dynamics und Adient gewichtige Verstärkung ins Boot geholt. Gemeinsam haben sie bei einem Pressetermin am Donnerstag verkündet: Sollten die Arbeitgeber nicht endlich ein Angebot vorlegen, wird gestreikt. Dieser Fall ist nun eingetreten. Die Gewerkschaft IG Metall ruft damit die mehr als 4.000 Beschäftigten in der westpfälzischen Metall- und Elektroindustrie zum Streik auf. Geplant sind Warnstreiks, die bis zu 24 Stunden am Stück gehen sollen.

Friedenspflicht der IG Metall endet: Warnstreiks drohen

Alleine in der Westpfalz stünde in zwölf Betrieben der Metall- und Elektroindustrie die Arbeit still. Die Beschäftigten seien bereit, für acht Prozent mehr Lohn auf die Straße zu gehen, betonen die Betriebsratsvorsitzenden beim gemeinsamen Termin in Kaiserslautern. Beginnen könnten die Warnstreiks direkt ab dem 29. Oktober - dann nämlich endet eine "Friedenspflicht", an die sich die IG Metall bislang noch hält.

Die Betriebsratsvorsitzenden von Opel, Adient, John Deere und General Dynamics fordern gemeinsam mit der IG Metall Kaiserslautern acht Prozent mehr Lohn. Sonst drohen Warnstreiks. SWR

"Die Beschäftigten sind es, die den Karren während der Corona-Pandemie durch den Dreck gezogen haben."

Die Stimmung unter den Beschäftigten in Rockenhausen sei aufgeheizt, erklärt etwa Adient-Betriebsratschef Ulrich Böttcher. Sie würden zu Recht- sagen: "Wir sind die, die den Karren zweieinhalb Jahre lang durch den Dreck gezogen haben." Damit spielt Böttcher auf die wegen der Corona-Pandemie verhängte Kurzarbeit an. Nun sei es an der Zeit, dass die Geschäftsführung den Mitarbeitern wieder finanzielle Zugeständnisse mache.

Massive Preissteigerung und lange Anfahrtswege im Westen der Pfalz

Konkret fordert die IG Metall acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darauf seien die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche angesichts der extremen Preissteigerungen im alltäglichen Leben dringend angewiesen. Auch, weil sie gerade im ländlichen Raum wie der Westpfalz oft weite Anfahrtswege zu ihrem Arbeitsplatz hätten.

Warnstreiks von bis zu 24 Stunden - Opel Kaiserslautern wäre dabei

Die IG Metall will nach eigenen Angaben gezielt die großen Betrieben bestreiken, wo es den Arbeitgebern richtig weh tue. Ein Produktionsausfall, so die Gewerkschaft, wäre deutlich teurer als die geforderten acht Prozent mehr Geld.

Opel-Betriebsratschef Thorsten Zangerle in Kaiserslautern jedenfalls ist sich sicher: "Unser Konzern ist sehr gut aufgestellt. Für die acht Prozent Lohnsteigerung gibt es da sicher Spielraum."

Arbeitgeberverbände fordern mehr Ausdauer von Gewerkschaft

"Die IG Metall hat einen Abschluss gefordert, der bis September 2023 laufen soll. In diesem Zeitraum wird es jedoch kein Wachstum geben, das verteilt werden kann", erklärte Oliver Barta, Verhandlungsführer der M+E-Mitte, der Verhandlungsgemeinschaft der Arbeitgeberverbände, anlässlich der aktuellen Tarifrunde.

Den Arbeitgebern sei es wichtig, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Ein Abschluss müsse mit Ausdauer am Verhandlungstisch gefunden werden. Aus Sicht der Arbeitgeberverbände wirken die angekündigten Warnstreiks wie aus der Zeit gefallen. Sie träfen gerade die Betriebe mit überdurchschnittlichen Arbeitsbedingungen, die noch überwiegend in Deutschland und Europa produzierten.