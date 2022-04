Weiterer Stellenabbau bei BorgWarner?

per Mail teilen

Die IG Metall sorgt sich um die rund 1.300 Beschäftigten des BorgWarner-Werks in Kirchheimbolanden. Bei dem Fahrzeugteile-Hersteller seien zahlreiche weitere Arbeitsplätze in Gefahr, warnt die Gewerkschaft. Hintergrund ist eine Zukunftsvereinbarung des BorgWarner Vertriebsrats, um den Standort Kirchheimbolanden zu sichern. Während die Mitarbeiter dafür auf Gehalt verzichtet und rund 400 das Unternehmen sogar verlassen hätten, habe die Geschäftsleitung ihren Teil der Vereinbarung nicht erfüllt. Bis heute sei nicht zu erkennen, dass sich BorgWarner darum bemühe neue Projekte nach Kirchheimbolanden zu holen, so die IG Metall.