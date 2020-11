Die Gewerkschaft IG BAU fordert mehr Geld für Maler und Lackierer in Kaiserslautern. Wie der Bezirksverband Süd-West-Pfalz mitteilt, fordert er in der laufenden Tarifrunde eine Lohnerhöhung von 5,4 Prozent. Die Arbeitgeber hätten bislang ein Angebot über 0,8 Prozent vorgelegt. Die IG BAU bezeichnet das Angebot wörtlich als „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“. Hintergrund sei, dass der Umsatz in der Maler- und Lackiererbranche deutlich gestiegen sei. Daher fordert die Gewerkschaft, dass auch die Beschäftigten einen fairen Anteil an der guten Auftragslage bekommen. Die Verhandlungen sollen Anfang Dezember fortgesetzt werden.