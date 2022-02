Projekt "Ich bin dabei" startet

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal möchte ihre Bürger künftig noch stärker bei ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal möchte ihre Bürger künftig noch stärker bei ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen. Mit der Teilnahme an dem landesweiten Projekt „Ich bin dabei“ will die Verwaltung die Menschen vor Ort bei der Umsetzung ihrer Ideen beraten. Dafür soll ein sogenanntes Moderatorenteam als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und sich einmal pro Monat mit den Projekt-Teilnehmern treffen. Das Angebot richte sich vor allem an Menschen am Ende ihrer beruflichen Laufbahn, die sich in ihrer Freizeit engagieren wollen. Auftakt zu „Ich bin dabei“ bildet eine Info-Veranstaltung, die heute in Brücken stattfindet. Dort will die Gemeinde über die Ziele und die Arbeitsweise der Projekt-Werkstatt informieren.