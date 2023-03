Zwei Sportler aus dem Westen der Pfalz fahren zur WM in Las Vegas

Hyrox ist eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauer. Die Pfälzer Lukasz Dreger und Sascha Ahrens haben sich der neuen Sportart verschrieben und wollen es bei der WM in Las Vegas aufs Treppchen schaffen.

Hyrox ist wie ein Fitness-Workout, nur viel extremer. Und so läuft es ab: Nach jedem 1.000-Meter-Lauf, muss immer jeweils eine Kraftübung gemacht werden. Das ganze wiederholt sich acht mal. Zu den Übungen gehören unter anderem Sandsack schleppen, einen Schlitten mit Gewichten schieben oder einen Medizinball an die Wand werfen.

Lukasz Dreger aus Morschheim im Donnersbergkreis und Sascha Ahrens aus Kaiserslautern machen Hyrox. Sie waren bei der Europameisterschaft in Maastricht in den Niederlanden und haben das Programm in 58 Minuten geschafft. Der Rekord liegt bei 52 Minuten.

Vom Amateur-Fußball zum Hyrox

Einen Hyrox-Wettkampf kann man als Einzelkämpfer oder im Doppel bestreiten. Für Sascha Ahrens und Lukasz Dreger war klar, dass sie gemeinsam antreten wollen: "Viele sagen auch, dass wir sportmäßig wie Zwillinge sind. Wir ergänzen uns also super bei Hyrox", sagt Sascha Ahrens. Kennen gelernt haben sich die beiden beim Fußball. Beide waren Amateur-Spieler. Seither sind sie beste Freunde.

"Wenn man ein bisschen was erreichen möchte bei Hyrox, muss man über seine Grenzen gehen."

Hyrox zu machen sei nochmal eine ganz andere Art der Anstrengung und kaum mit Fußball zu vergleichen: "Die Herausforderung bei Hyrox ist, dass der Puls circa eine Stunde lang über 160 liegt. Wenn man ein bisschen was erreichen möchte bei Hyrox, muss man über seine Grenzen gehen."

Die beiden Pfälzer Lukasz Dreger (l.) und Sascha Ahrens (r.) bereiten sich im heimeigenen Studio auf die Hyrox-WM in Las Vegas vor. SWR

Vom Fußball mussten sie sich aufgrund des Alters verabschieden, doch vom Sport noch lange nicht: Sascha Ahrens ist per Zufall in der Zeitung über die neue Sportart Hyrox gestolpert und hatte Lukasz darauf angesprochen. Der hatte direkt zugesagt mitzumachen. Kurze Zeit später landeten sie auf einem Wettkampf in Berlin. Der endete mit einer großen Überraschung.

Erst Berlin, jetzt Las Vegas: Trainieren für die Hyrox-WM

Ihren ersten Hyrox-Wettkampf bestritten sie im letzten November in Berlin. Da landeten sie auf Anhieb auf Platz 1. Die beiden Sportler setzten sich gegen ihre Konkurrenten mit einer Zeit von 1 Stunde und 5 Minuten durch. Durch diese Überraschung haben Lukasz Dreger und Sascha Ahrens Feuer gefangen und sich direkt für die Weltmeisterschaft in Las Vegas qualifiziert.

"Man kann so selten sagen, dass man sich für eine Weltmeisterschaft in Las Vegas qualifiziert hat und dann auch noch die Chance hat, aufs Treppchen zu kommen"

Am vorletzten Wochenende im März hatten die beiden an der Europameisterschaft in Maastricht in den Niederlanden teilgenommen. Sascha Ahrens hatte sich zuvor verletzt, deswegen sei – wie die beiden Sportler selbst sagen – nur Platz 5 drin gewesen. Jetzt trainieren sie weiter für die Weltmeisterschaft in den USA. Und dafür geben sie alles, denn die ist ja schließlich in Las Vegas. Das Ziel: wieder auf dem Podest landen.

Extra-Motivation für Las Vegas: Die Familie

Als weiteren Motivations-Kick kommen die Familien der beiden Sportler mit: "Ich glaube das macht nochmal 10 Prozent von der eigenen Leistung aus. Wenn dann die Frau und die Kinder dastehen und einen anfeuern, da ist man automatisch ein bisschen motivierter."

Die WM findet am 14. Mai in Las Vegas statt. Bis es soweit ist, üben die beiden Hyrox-Sportler weiter und nehmen an Wettkämpfen innerhalb von Deutschland teil.