US-Militär investiert 200 Millionen Euro auf Husterhöhe

Die US-Luftwaffe will in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro in ihre Kaserne auf der Husterhöhe in Pirmasens investieren. Das haben die Militärs am Freitag westpfälzischen Kommunalpolitikern mitgeteilt. Nach Angaben der Stadt Pirmasens erklärten Vertreter der US-Luftwaffe, das Gelände der Husterhöh-Kaserne werde dringend als Lager für militärische Ausrüstung gebraucht. Deshalb sollen neue Gebäude errichtet und die bestehenden Gebäude saniert werden. Auf dem Gelände solle nicht nur Ausrüstung gelagert, sondern auch instandgesetzt werden. Deshalb würden auch mehrere Hundert neue Arbeitsplätze für deutsche Zivilbeschäftigte entstehen - auch hochwertige zum Beispiel für Mechaniker und Ingenieure. Pirmasens und Rodalben wollten auf dem Gelände eigentlich ein gemeinsames Gewerbegebiet entwickeln. Die Bürgermeister der beiden Städte begrüßten, dass neue Arbeitsplätze entstehen und die regionale Wirtschaft von dem Ausbau profitieren sollen.