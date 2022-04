"Napoleon" beißt Joggerin

Eine Joggerin ist gestern Nachmittag in der Nähe des Vogelwoogs in Kaiserslautern von einem Hund gebissen worden. Nach Angaben der Polizei ist die Frau auf einem Waldweg unterwegs gewesen. Als sie an einer Hundewiese vorbeigejoggt sei, sei sie auf den Hirtenhund und seine Halterin getroffen. Der Hund sei zwar angeleint gewesen, die Halterin habe das Tier aber nicht kontrollieren können. Der Hund sei auf die Joggerin zu gerannt, habe sie umgeworfen und in den Unterarm gebissen. Während der Attacke habe die Hundehalterin immer wieder den Namen „Napoleon“ gerufen. Nach dem Angriff sei die Halterin mit dem Hund im Wald verschwunden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und bittet um Hinweise.